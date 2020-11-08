Киев бьет жуткие антирекорды по коронавирусу [ Редактировать ]
За сутки в Киеве зафиксировали 943 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, за весь период эпидемии в столице лабораторно подтвердили 44 172 инфицированных COVID-19. 16 497 человек выздоровели (117 - за минувшие сутки), 867 инфицированных погибли (15 - за минувшие сутки).
Отмечается, что среди заболевших:
- 526 женщин в возрасте от 18 до 95 лет;
- 371 мужчина, возрастом от 18 до 95 лет;
- 46 детей - от 2 до 17 лет.
Известно, что наибольшее количество заболевших находятся в Шевченковском районе (158 человек), Деснянском районе (128 случаев) и Днепровском районе (111 пациентов).
Ранее мы писали, что за сутки на территории Украины зарегистрировали 9397 случаев коронавирусной инфекции. Всего на территории страны зафиксировали более 460 тысяч заражений.
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