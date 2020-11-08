В городе Конотоп мужчина изнасиловал 14-летнюю девочку, затащив ее на кладбище. Об этом сообщает прес-служба Нацолиции.

Правоохранители узнали о преступлении от потерпевшей. На место происшествия немедленно выехали руководство Главного управления полиции области, Конотопского отдела и следственно-оперативная группа полиции.

Как установили правоохранители, злоумышленник увидев девушку, которая шла по темной улице, догнал ее и силой затащил на кладбище, где и изнасиловал. После чего скрылся в неизвестном направлении, прихватив с собой ее мобильный телефон.

Отмечается, что задержанным оказался ранее судимый 31-летний житель районного центра. Злоумышленнику грозит наказание по двум статьям криминального кодекса.

Ранее мы писали, что директора дома малютки подозревают в изнасиловании детей. Полиция завела дела и проводит расследование.