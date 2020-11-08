В центральном матче 9-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги, футболисты киевского "Динамо" уступили донецкому "Шахтеру". Передает "Укринформ"

Отечественное дерби "Динамо" - "Шахтер" на столичном НСК "Олимпийский" завершилось со счетом 3:0 в пользу "горняков".

Мячи забили: Жуниор Мораес, которому на 34-й минуте ассистировал Додо, Маркос Антонио (66) - после выстрела Тараса Степаненко, и Алан Патрик (73).

По данным СМИ , футболисты "Динамо" в конце первого тайма остались в меньшинстве - за фол против полузащитника "горняков" Виктора Корниенко красную карточку получил капитан "бело-синих" Сергей Сидорчук (45+1).

Стоит отметить, что из-за коронавируса "Динамо" не смогло заявить 12 игроков основного состава.

Это была 66-я встреча команд в чемпионате Украины. На счету "Динамо" 24 победы при 17 ничьих и 25 поражениях (разница мячей 81:82). На своем поле "бело-синие" принимали "горняков" 33 раза: 16 побед, 7 ничьих и 10 поражений (48:37).

В заключительном поединке тура луганская "Заря" на "Славутич-Арене" в Запорожье принимает полтавскую "Ворсклу".

Напомним, в киевском "Динамо" ухудшилась заболеваемость коронавирусом.

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