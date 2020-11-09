Дело Омельяна передали в суд [ Редактировать ]
В понедельник, 9 ноября, Антикоррупционные ведомства передали в суд обвинительный акт в отношении бывшего министра инфраструктуры Владимира Омельяна в деле о незаконных действиях, которые привели к недополучению бюджетом 30,5 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба САП в понедельник.
По версии следствия, в декабре 2017 года Омельян издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маякового) на 20%. Один из этих сборов - административный - является доходной частью госбюджета, и менять его размер могла только Верховная Рада.
В 2018 году из-за уменьшения административного сбора бюджет получил только 173,1 млн гривен вместо ожидаемых 203,5 млн гривен.
Дело будет рассматривать Высший антикоррупционный суд.
Сам Омелян не считает себя виновным.
Ранее мы писали о том, что в НАБУ допросили экс-министра Омеляна.
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