В понедельник, 9 ноября, Антикоррупционные ведомства передали в суд обвинительный акт в отношении бывшего министра инфраструктуры Владимира Омельяна в деле о незаконных действиях, которые привели к недополучению бюджетом 30,5 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба САП в понедельник.

По версии следствия, в декабре 2017 года Омельян издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маякового) на 20%. Один из этих сборов - административный - является доходной частью госбюджета, и менять его размер могла только Верховная Рада.

В 2018 году из-за уменьшения административного сбора бюджет получил только 173,1 млн гривен вместо ожидаемых 203,5 млн гривен.

Дело будет рассматривать Высший антикоррупционный суд.

Сам Омелян не считает себя виновным.

Ранее мы писали о том, что в НАБУ допросили экс-министра Омеляна.