В Украине "взлетел" процент госпитализации с коронавирусом [ Редактировать ]
За октябрь 2020 года на территории Украины была зафиксирована 80% госпитализация с COVID-19. Об этом сообщает Нацслужба здоровья.
Всего за месяц были госпитализированы 51082 пациента.
Из общего количества пролеченных пациентов в октябре 55% были подключены к источнику кислорода, 9,5 тыс лечились в отделении интенсивной терапии, а более 4 тыс. пациентов были подключены к аппарату ИВЛ.
Часть госпитализированных пациентов, нуждающихся в помощи в условиях интенсивной терапии, остается стабильной и составляет около 17%.
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