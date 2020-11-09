За октябрь 2020 года на территории Украины была зафиксирована 80% госпитализация с COVID-19. Об этом сообщает Нацслужба здоровья.

Всего за месяц были госпитализированы 51082 пациента.

Из общего количества пролеченных пациентов в октябре 55% были подключены к источнику кислорода, 9,5 тыс лечились в отделении интенсивной терапии, а более 4 тыс. пациентов были подключены к аппарату ИВЛ.

Часть госпитализированных пациентов, нуждающихся в помощи в условиях интенсивной терапии, остается стабильной и составляет около 17%.

Читайте также, в Украине введут новый показатель для "красной" зоны карантина. Всего в Украине этот показатель составляет 19%