В то время как все человечество надеется на вакцину от коронавируса, ученые засомневались в ее эффективности, заявив, что коронавирус может оставаться в организме человека навсегда. По их словам, иммунитет к болезни вырабатывается нестойкий.

Также, выявлены факты, которые говорят что COVID-19 не исчезает из организма после выздоровления.

Некоторые украинцы переболели еще весной, но болезнь дает о себе знать до сих пор. Врач-пульмонолог "коронавирусного отделения" Светлана Гук почувствовала это на своем опыте.

Первый раз она переболела коронавирусом в июне. Тест на антитела дал хороший результат, но уже через четыре месяца температура подскочила снова. Светлана во второй раз заболела COVID-19. Официально подтвержденных случаев повторного заражения в мире сейчас всего четыре. В одном из случаев повторное заражение произошло уже генетически измененным вирусом.

Ученые говорят, что коронавирус поражает не только легкие. От него страдает еще и мозг. Пациенты жалуются на депрессии, панические атаки, бессонница, снижение умственных способностей и даже суицидальные настроения.

Так, с начала осени в Киеве четверо пациентов выпрыгнули из окон больниц и разбились насмерть. А врачи говорят, что треть людей, переживших коронавирус, получили нервные и психические расстройства вплоть до потери работоспособности.

Ученые говорят, что осложнения коронавируса будто старят человека на 10 лет. Вирус может оставаться в теле навсегда, как гепатит С или ВИЧ, разрушая постепенно организм.

Читайте также, за сутки на территории Украины зарегистрировали 8687 случаев коронавирусной инфекции. Всего за период эпидемии в стране зафиксировали 469 018 заболевших COVID-19.