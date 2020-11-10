Какой знак зодиака самый упертый [ Редактировать ]
Некоторые люди настолько принципиальны, что это порой граничит с маниакальным страхов. Им сложно идти на компромисс, да и вообще находить общий язык с людьми. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый упертый.
Итак, на первом месте оказался Овен. Это рисковый и импульсивный знак. Но все равно у него должна быть точка комфорта, четкая база, которая никогда не будет меняться.
Например, принципы и ценности. Любой негативный виток событий Овны воспринимают остро и с обидой. Они думают, что удача от них отвернулась.
Ранее мы писали, какой знак зодиака самый прагматичный.
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