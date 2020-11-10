В режиме видеоконференции началось заседание политической и гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

Политическая подгруппа обсуждает план достижения мира на Донбассе, сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

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"Политическая подгруппа обсуждает "План действий", предложенный главой делегации Л. Кравчуком", - говорится в сообщении.

Стороны обсуждают обеспечение передвижения граждан Украины из КПВВ, обмен пленными, а также разработку мер в сфере поиска лиц, пропавших без вести.

Также отмечается, что в 14:00 начнется заседание экономической подгруппы и подгруппы по безопасности. А уже завтра состоится общее заседание ТКГ на уровне глав делегаций.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк выделит 100 млн долларов для Донбасса.

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