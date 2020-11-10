В США начнут тестировать лекарство для борьбы с СOVID-19, разработанное на основе антител. Об этом сообщает Associated Press.

Препарат Eli Lilly будут использовать в экспериментальном случае для лечения пациентов, возрастом от 12 лет, имеющим легкую или среднюю форму протекания болезни.

Отмечается, что лекарство попадает в организм через капельницу. Сейчас оно проходит дополнительные испытания для установления его безопасности и эффективности.

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