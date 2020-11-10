Во вторник, 10 ноября, в социальных сетях появилась первая фотография мэра Харькова Геннадия Кернеса из клиники Шарите. Фотографию опубликовал друг харьковского мэра, бизнесмен Павел Фукс в своем канале в Telegram.

Он продолжает проходить лечение в немецкой клинике после заражения коронавирусной инфекцией.

"Геннадий Адольфович передает привет из Шарите", - отмечается в сообщении.

Напомним, что мэра Харькова Геннадия Кернеса в ночь на 17 сентября доставили в берлинскую клинику Charite.

2 октября бизнесмен, друг Кернеса Павел Фукс рассказал, что мэр Харькова получил отрицательный тест на коронавирус. За последний месяц в СМИ неоднократно появлялась информация о перенесенном Кернесом инсульте и его смерти.