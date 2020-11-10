В сети показали первое фото Кернеса в больнице [ Редактировать ]
Во вторник, 10 ноября, в социальных сетях появилась первая фотография мэра Харькова Геннадия Кернеса из клиники Шарите. Фотографию опубликовал друг харьковского мэра, бизнесмен Павел Фукс в своем канале в Telegram.
Он продолжает проходить лечение в немецкой клинике после заражения коронавирусной инфекцией.
"Геннадий Адольфович передает привет из Шарите", - отмечается в сообщении.
Напомним, что мэра Харькова Геннадия Кернеса в ночь на 17 сентября доставили в берлинскую клинику Charite.
2 октября бизнесмен, друг Кернеса Павел Фукс рассказал, что мэр Харькова получил отрицательный тест на коронавирус. За последний месяц в СМИ неоднократно появлялась информация о перенесенном Кернесом инсульте и его смерти.
по теме
Украина перешла на второй этап реагирования на распространение коронавируса
В четверг, 5 ноября, первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов сделал заявление
В конце октября в Красноградском районе Харьковской области ребенок наступил на гвоздь, после чего его госпитализировали
У МОЗ роз'яснили умови введеної напередодні заборони на планові операції - стосуватиметься вона не всіх пацієнтів
Антикоррупционный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту отклонить законопроект депутата Александра Дубинского о возобновлении полномочия НАПК по контролю и проверке деклараций