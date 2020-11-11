Тристороння контактна група обговорить роботу КПВВ на Донбасі [ Редактировать ]
Тристороння контактна група засідатиме сьогодні на рівні голів делегацій. Напередодні на зустрічі гуманітарної підгрупи не вдалося обговорити можливий обмін утримуваними особами.
За інформацією української сторони перемовини зірвали представники Росії. Планується, що до цього питання повернуться сьогодні.
Зокрема, розглядатимуть факти порушення перемир'я, роботу КПВВ та мирний план щодо Донбасу.
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