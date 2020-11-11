В Білому домі поки що своєї поразки не визнають

Новообраний президент США Джо Байден згадав Україну у перемовах з європейськими лідерами. В рамках телефонної розмови з Еммануелем Макроном та Борисом Джонсоном американський політик обговорив вирішення конфліктів у Європі та на Близькому Сході.

У ЄС хочуть провести онлайн зустріч із Байденом ще до інавгурації 20 січня, про це пише видання Politico, у наступні два місяці чинна адміністрація має передати справи переможцю виборів.

Але в Білому домі поки що своєї поразки не визнають. Зокрема, Держсекретар США Майк Помпео пообіцяв "плавний перехід до другого терміну Трампа". Байден таку позицію засудив.

Джозеф Байден, обраний президент США: