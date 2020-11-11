Джо Байден згадав Україну у розмові з європейськими лідерами [ Редактировать ]
Новообраний президент США Джо Байден згадав Україну у перемовах з європейськими лідерами. В рамках телефонної розмови з Еммануелем Макроном та Борисом Джонсоном американський політик обговорив вирішення конфліктів у Європі та на Близькому Сході.
У ЄС хочуть провести онлайн зустріч із Байденом ще до інавгурації 20 січня, про це пише видання Politico, у наступні два місяці чинна адміністрація має передати справи переможцю виборів.
Але в Білому домі поки що своєї поразки не визнають. Зокрема, Держсекретар США Майк Помпео пообіцяв "плавний перехід до другого терміну Трампа". Байден таку позицію засудив.
Джозеф Байден, обраний президент США:
Ми вже почали перехідний період, ніщо не зможе зупинити цей процес. Упевнений, що невизнання нашої перемоги чинною адміністрацією, не завадить нам зробити те, що ми можемо відсьогодні і до 20 січня. Але те, що вони відмовляються визнавати свою поразку, це сором, чесно кажучи.
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