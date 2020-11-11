Почему некоторые украинцы болеют коронавирусом без симптомов [ Редактировать ]
У некоторых пациентов коронавирус проходит бессимптомно. По словам заведующей кафедрой инфекционных болезней НМУ имени А. А. Богомольца Ольги Голубовской, болезнь часто генетически детерминирована. Врач-инфекционист объясняет, что медики часто используют такое понятие, как субклиническое течение заболевания, пишет издание "Гордон".
Так, в некоторых случаях у заболевшего нет симптомов. Или же они настолько незначительные, что человек их просто не замечает. Как пример, врач приводит антитела к вирусу гепатита А, которые есть у всех людей, хотя в детстве ими и не болели. Попросту болезнь не проявляла себя.
Есть, вероятно, люди, у которых генетический иммунный ответ так срабатывает, что они тяжело не болеют.
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