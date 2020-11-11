Умеют рисовать: ученые создали тараканов-киборгов [ Редактировать ]
В Японии ученые Цукубского университета создали тараканов-киборгов для выполнения простых заданий. Для этого использовались особи мадагаскарской разновидности, их обучили выполнению разного рода небольших заданий в доме.
Эксперты вживили насекомым импланты, что превратило тараканов в киборгов. В состав интегрированного модуля входят антенна, электроды, микродисплей, а также батарея, сообщает lenta.ua.
Отмечается, что в целях эксперимента были использованы именно тараканы, поскольку они могут двигаться по вертикальным поверхностям, а также проникать в труднодоступные зоны, куда весьма сложно попасть стандартным роботам.
"В дальнейшем тараканы-киборги будут возникать из ниоткуда без ведома пользователей, исполнять поставленные задачи и скрываться", - сообщают разработчики.
По словам ученых, роботараканы способны транспортировать малогабаритные объекты и рисовать на бумаге линии. В дальнейшем доступный функционал планируют расширять. В рамках экспериментов установлено, что насекомые могут контролироваться в дистанционном режиме.
Для тараканов был создан специальный алгоритм, дающий ему возможность справляться с ошибками, появляющимися у других особей.
Ранее сообщалось, что ученые создали роботизированные потные руки.
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