В Японии ученые Цукубского университета создали тараканов-киборгов для выполнения простых заданий. Для этого использовались особи мадагаскарской разновидности, их обучили выполнению разного рода небольших заданий в доме.

Эксперты вживили насекомым импланты, что превратило тараканов в киборгов. В состав интегрированного модуля входят антенна, электроды, микродисплей, а также батарея, сообщает lenta.ua.

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Отмечается, что в целях эксперимента были использованы именно тараканы, поскольку они могут двигаться по вертикальным поверхностям, а также проникать в труднодоступные зоны, куда весьма сложно попасть стандартным роботам.

"В дальнейшем тараканы-киборги будут возникать из ниоткуда без ведома пользователей, исполнять поставленные задачи и скрываться", - сообщают разработчики.

По словам ученых, роботараканы способны транспортировать малогабаритные объекты и рисовать на бумаге линии. В дальнейшем доступный функционал планируют расширять. В рамках экспериментов установлено, что насекомые могут контролироваться в дистанционном режиме.

Для тараканов был создан специальный алгоритм, дающий ему возможность справляться с ошибками, появляющимися у других особей.

Ранее сообщалось, что ученые создали роботизированные потные руки.