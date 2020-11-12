У Зеленского заявили о наличии текста скандального решения КСУ до публикации [ Редактировать ]
Текст скандального решения Конституционного суда о признании неконституционными ряда положений антикоррупционного законодательства оказался в Офисе президента вечером 27 октября - до его официальной публикации на сайте. "Поделились" им с президентом отдельные судьи КСУ. Об этом заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский, передает "Радио Свобода".
Я вам открою тайну, поскольку решение было проголосовано, то некоторые судьи поделились тем, о чем в нем говорилось. Мы понимали, что решение уже является необоснованным.
В то же время, представитель Зеленского в суде отрицает, что президент знал об указанном решение заранее.
Вениславский, по его словам, начал понимать, что такое решение будет вечером 26 октября, "когда на сайте Конституционного суда появился вопрос о рассмотрении закона".
Представитель президента в КСУ лично сказал главе государства о том, что судьи приняли соответствующее решение.
Сказать, что президент был взбешен - это вообще ничего не сказать. Потому что он прекрасно понял, что речь идет о системном наступлении со стороны Конституционного суда на всю систему антикоррупционных органов.
по теме
В среду, 28 октября, судьи Конституционного суда Украины написали обращение к президенту Владимиру Зеленскому
В среду, 11 ноября, состоялось первое заседание Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте Украины
Во вторник, 10 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель
Во вторник, 10 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером Германии
Ігор Сліденко заявив про те, що в країні розгортається інформаційна війна