Выход из кризиса: Зеленский провел видеовстречу с КСУ [ Редактировать ]
В среду, 11 ноября, состоялось первое заседание Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте Украины. Болеющий коронавирусом Владимир Зеленский присоединился в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Председатель Комиссии по вопросам правовой реформы при Президенте Украины Сергей Ионушас заявил, что считает необходимым принять новые законодательные основы работы Конституционного суда.
Для восстановления доверия общества к Конституционному Суду председатель Комиссии по вопросам правовой реформы считает необходимым принятие новых законодательных принципов работы КСУ. Также необходимо согласовать с Конституцией Украины законодательство, регулирующее деятельность Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро Украины. Службу безопасности Украины нужно лишить несвойственных ей функций, в частности по расследованию экономических и коррупционных преступлений.
В свою очередь Зеленский напомнил, что 27 октября СНБО рекомендовал Комиссии по вопросам правовой реформы активизировать подготовку предложений по судебной реформе.
Стоит провести тщательный аудит и оценку эффективности уже осуществленных ранее реформ. Только имея такой анализ, мы сможем исправить ошибки и создать законодательство, согласованное с Конституцией Украины, международно-правовыми актами и рекомендациями Венецианской комиссии.
По его словам, отсутствие надлежащего конституционного регулирования, его неполнота или нечеткость отдельных аспектов деятельности судебной власти стали причиной нынешних кризисных процессов.
Я жду от Комиссии действенных решений и конкретных путей выхода – как из нынешнего конституционного кризиса, так и тотального кризиса доверия к органам судебной власти. Даже если для этого необходимо вносить изменения в Конституцию Украины.
В заседании приняли участие представители Офиса президента, Верховной Рады, правительства, правоохранительных и антикоррупционных органов, а также дипломатические представители стран - партнеров Украины.
по теме
В четверг, 5 ноября, депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский заблокировал запланированное рассмотрение законопроекта о восстановлении е-декларирования
Антикоррупционный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту отклонить законопроект депутата Александра Дубинского о возобновлении полномочия НАПК по контролю и проверке деклараций
Ігор Сліденко заявив про те, що в країні розгортається інформаційна війна
Судьи Конституционного суда поддерживают законопроект спикера Дмитрия Разумкова и готовы дать разъяснения своего решения по е-декларированию
В четверг, 5 ноября, Верховная Рада Украины не поддержала изменения в Бюджетный кодекс