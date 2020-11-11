В среду, 11 ноября, состоялось первое заседание Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте Украины. Болеющий коронавирусом Владимир Зеленский присоединился в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Председатель Комиссии по вопросам правовой реформы при Президенте Украины Сергей Ионушас заявил, что считает необходимым принять новые законодательные основы работы Конституционного суда.

Для восстановления доверия общества к Конституционному Суду председатель Комиссии по вопросам правовой реформы считает необходимым принятие новых законодательных принципов работы КСУ. Также необходимо согласовать с Конституцией Украины законодательство, регулирующее деятельность Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро Украины. Службу безопасности Украины нужно лишить несвойственных ей функций, в частности по расследованию экономических и коррупционных преступлений.

В свою очередь Зеленский напомнил, что 27 октября СНБО рекомендовал Комиссии по вопросам правовой реформы активизировать подготовку предложений по судебной реформе.

Стоит провести тщательный аудит и оценку эффективности уже осуществленных ранее реформ. Только имея такой анализ, мы сможем исправить ошибки и создать законодательство, согласованное с Конституцией Украины, международно-правовыми актами и рекомендациями Венецианской комиссии.

По его словам, отсутствие надлежащего конституционного регулирования, его неполнота или нечеткость отдельных аспектов деятельности судебной власти стали причиной нынешних кризисных процессов.

Я жду от Комиссии действенных решений и конкретных путей выхода – как из нынешнего конституционного кризиса, так и тотального кризиса доверия к органам судебной власти. Даже если для этого необходимо вносить изменения в Конституцию Украины.

В заседании приняли участие представители Офиса президента, Верховной Рады, правительства, правоохранительных и антикоррупционных органов, а также дипломатические представители стран - партнеров Украины.

Ранее КСУ не смог рассмотреть дело о "земельных" статьях.