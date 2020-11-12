Очередная европейская страна превысила отметку в миллион зараженных [ Редактировать ]
Источник: Львовский горсовет
Количество зараженных коронавирусом в Италии превысило один миллион, достигнув 1 028 424. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, отслеживающий статистику в реальном времени со всего мира.
За последние сутки в Италии диагностировали 32 961 новых случаев COVID-19. Таким образом страна оказалась на десятом месте по числу зараженных в мире. Первые три строчки занимают США (10,4 млн), Индия (8,6 млн) и Бразилия (5,7 млн). Всего в мире зарегистрировано 51,97 млн инфицированных коронавирусом.
ТОП-10 стран по количеству случаев COVID-19:
- США - 10 401 132;
- Индия - 8 683 916;
- Бразилия - 5 747 660;
- Франция - 1 914 918;
- Россия - 1 822 345;
- Испания - 1 417 709;
- Аргентина - 1 273 356;
- Великобритания - 1 260 198;
- Колумбия - 1 165 326;
- Италия - 1 028 424.
По количеству умерших Италия находится на шестом месте. За время пандемии умерли 42 953 человека, выздоровели - 372 113.
Больше всего летальных исходов зафиксировано в США (240,8 тыс.), Бразилии (162,8 тыс.) и Индии (127,5 тыс.). С начала пандемии в мире умерли 1,28 млн человек.
Украина занимает 18-е место в мире по числу случаев COVID-19 - между Чили и Бельгией.
Как сообщали "Подробности", утром 12 ноября число зараженных в стране превысило полмиллиона. За сутки COVID-19 заразились 11 057 украинцев, 198 умерли.
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