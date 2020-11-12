Количество зараженных коронавирусом в Италии превысило один миллион, достигнув 1 028 424. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, отслеживающий статистику в реальном времени со всего мира.

За последние сутки в Италии диагностировали 32 961 новых случаев COVID-19. Таким образом страна оказалась на десятом месте по числу зараженных в мире. Первые три строчки занимают США (10,4 млн), Индия (8,6 млн) и Бразилия (5,7 млн). Всего в мире зарегистрировано 51,97 млн инфицированных коронавирусом.

ТОП-10 стран по количеству случаев COVID-19:

США - 10 401 132; Индия - 8 683 916; Бразилия - 5 747 660; Франция - 1 914 918; Россия - 1 822 345; Испания - 1 417 709; Аргентина - 1 273 356; Великобритания - 1 260 198; Колумбия - 1 165 326; Италия - 1 028 424.

По количеству умерших Италия находится на шестом месте. За время пандемии умерли 42 953 человека, выздоровели - 372 113.

Больше всего летальных исходов зафиксировано в США (240,8 тыс.), Бразилии (162,8 тыс.) и Индии (127,5 тыс.). С начала пандемии в мире умерли 1,28 млн человек.

Украина занимает 18-е место в мире по числу случаев COVID-19 - между Чили и Бельгией.

Как сообщали "Подробности", утром 12 ноября число зараженных в стране превысило полмиллиона. За сутки COVID-19 заразились 11 057 украинцев, 198 умерли.