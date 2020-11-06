В Италии зафиксировано рекордное число больных COVID-19 [ Редактировать ]
В Италии зафиксировано новое рекордное число заболевших COVID-19. За сутки заболели почти 38 тысяч человек.
Об этом сообщает Rai News.
В пятницу сообщили о 37 809 новых случаях заражения при 234 тысячах сделанных ПЦР-тестов. 446 человек умерли за сутки.
Всего за период пандемии в Италии зафиксировали 825 тысяч случаев заражения, 40,7 тысяч человек умерли. Активных случаев сейчас - 499 тысяч (+26 тысяч за сутки).
Ранее Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зон.
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