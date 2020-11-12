Кабинет министров Украины согласовал введение карантина выходного дня с 14 ноября. Однако, в Ривне решение об усилении карантина примут только 16 ноября.

Об этом заявил городской глава Владимир Хомко, передает местное издание "7 дней".

По его словам, сейчас ждут селекторного совещания в ОГА под председательством первого заместителя главы Сергея Подолина.

"После того проведем в понедельник свою комиссию и тогда уже примем решение относительно этого", - отметил он.

Таким образом, в ближайшую субботу-воскресенье, 14-15 ноября, карантин выходного дня в Ривне не будут вводить.

Напомним, в Украине ввели карантин "выходного дня".

Ранее сообщалось, что Львов не будет соблюдать карантин выходного дня.