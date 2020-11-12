Снег и морозы: синоптик удивила прогнозом на выходные [ Редактировать ]
На выходных 14-15 ноября в Украине ждут снег. Такой прогноз дала народный синоптик Наталья Диденко.
Отметим, что снег будет не где-то в горах Карпат.
В субботу-воскресенье на севере появятся небольшие осадки в виде дождя и, возможно, мокрого снега. На остальной территории Украины - без существенных осадков.
Тем не менее на большинстве территорий пока все-таки сухо: антициклон гарантирует отсутствие осадков, за исключением туманов. Из-за туманов на дорогах ожидается опасная ситуация: видимость упадет до 100-400 метров.
Ночью по Украине местами до -3 градусов, днем – максимально +8-10 градусов (на юге и на Закарпатье).
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