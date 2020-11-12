Наследство Жванецкого: чем владел великий сатирик (фото) [ Редактировать ]
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Писателю-сатирику Михаилу Жванецкому, скончавшемуся 6 ноября в 86 лет, в Москве и Подмосковье принадлежало изрядное количество элитеной недвижимости. Об этом сообщает Telegram-канал "Super".
Недвижимость знаменитого писателя оценивают примерно в 480 млн рублей (175 млн грн - ред.). В частности, ему принадлежало:
- дача под Троицком (10 соток) стоимостью 30 млн рублей (11 млн грн);
- дача в 11 км от МКАД, в коттеджном поселке Грибово (3 га) с домом площадью 540 кв. м. стоимостью 150 млн рублей (54,7 млн грн);
- 6-комнатная квартира (252 кв. м.) на 9 этаже в ЖК "Дом писателей" в центре Москвы стоимостью 300 млн рублей (109,5 млн грн).
В Грибово Жванецкий соседствовал с олигархом Андреем Мельниченко, певцом Юрием Антоновым, адвокатом Анатолием Кучереной и женой политика Владислава Суркова.
Напомним, что 6 марта Михаилу Жванецкому исполнилось 86 лет. Выступать на сцене он начал в 1960-х годах. Жванецкий является народным артистом Украины и России. В начале октября стало известно, что Жванецкий уходит со сцены.
Ранее сообщалось, что Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве в условиях строжайшей секретности.
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