Писателю-сатирику Михаилу Жванецкому, скончавшемуся 6 ноября в 86 лет, в Москве и Подмосковье принадлежало изрядное количество элитеной недвижимости. Об этом сообщает Telegram-канал "Super".

Недвижимость знаменитого писателя оценивают примерно в 480 млн рублей (175 млн грн - ред.). В частности, ему принадлежало:

дача под Троицком (10 соток) стоимостью 30 млн рублей (11 млн грн);

дача в 11 км от МКАД, в коттеджном поселке Грибово (3 га) с домом площадью 540 кв. м. стоимостью 150 млн рублей (54,7 млн грн);

6-комнатная квартира (252 кв. м.) на 9 этаже в ЖК "Дом писателей" в центре Москвы стоимостью 300 млн рублей (109,5 млн грн).

В Грибово Жванецкий соседствовал с олигархом Андреем Мельниченко, певцом Юрием Антоновым, адвокатом Анатолием Кучереной и женой политика Владислава Суркова.





Напомним, что 6 марта Михаилу Жванецкому исполнилось 86 лет. Выступать на сцене он начал в 1960-х годах. Жванецкий является народным артистом Украины и России. В начале октября стало известно, что Жванецкий уходит со сцены.

Ранее сообщалось, что Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве в условиях строжайшей секретности.