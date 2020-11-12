Олипимпиада-2021: болельщики получат исключение от властей [ Редактировать ]
На Олимпийские игры в Токио, запланированные на 2021 год, допустят иностранных болельщиков. Об этом сообщает Associated Press.
Двухнедельный карантин, который введен в стране для всех прибывающих из-за рубежа, будет отменен для зрителей только при соответствии определенным условиям.
Что касается зарубежных зрителей, нужно ли им проходить 14-дневный карантин или нет, сможем ли мы от него отказаться - будет зависеть от ситуации. Существует вероятность, что при определенных обстоятельствах карантин отменят.
Отмечается, что Международный олимпийский комитет и организаторы разработают план по безопасности болельщиков во время проведения соревнований.
Ранее мы писали, что Олимпийские игры в 2021 году пройдут не смотря на пандемию коронавируса. Во время проведения соревнований будут предприняты меры предосторожности.
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