На Олимпийские игры в Токио, запланированные на 2021 год, допустят иностранных болельщиков. Об этом сообщает Associated Press.

Двухнедельный карантин, который введен в стране для всех прибывающих из-за рубежа, будет отменен для зрителей только при соответствии определенным условиям.

Что касается зарубежных зрителей, нужно ли им проходить 14-дневный карантин или нет, сможем ли мы от него отказаться - будет зависеть от ситуации. Существует вероятность, что при определенных обстоятельствах карантин отменят.

Отмечается, что Международный олимпийский комитет и организаторы разработают план по безопасности болельщиков во время проведения соревнований.

Ранее мы писали, что Олимпийские игры в 2021 году пройдут не смотря на пандемию коронавируса. Во время проведения соревнований будут предприняты меры предосторожности.