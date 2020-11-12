Проти нього протестують, з нього - жартують. І різко називають... дурницею та абсурдом. Карантин вихідного дня - спричинив просто хвилю непокори. То на сайті мережі гіпермаркетів з'явився допис, що п'ятниця триватиме 72 години. То мери українських міст - один за Одним - заявляють, що НЕ будуть виконувати розпорядження уряду і запроваджувати обмеження на вихідні.

Чого в цих заявах більше: передвиборчого піару, адже в багатьох містах - попереду другий тур виборів, чи конструктивної критики? Про парад карантинно-нескорених - Олександр Васильченко.

Не встиг уряд під акомпанемент мітингів запровадити локдаун вихідного дня, як у країні почався парад непокори!

Причому одним із перших напівжартома - протикарантинний норов показав СММ-ник великої мережі гіпермаркетів - тієї, що працювала і під час першого локдауну. На своїй фейсбук-сторінці - Епіцентр написав, що вводить 72-годинну п'ятницю. Головний медик країни жарту не оцінив:

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Хочете покуражитись, хочете робити фарс на здоров'ї людей якщо хочете покуражитись поїхали зі мною в реанімацію, покуражтесь перед людьми які помирають кожного дня. +Покуражтесь перед лікарями, які кожного дня роблять все, щоб зберегти життя людей. Такий вам кураж потрібен?

І вже сьогодні знову ж таки на фейсбук-сторінці Епіцентру з'явився інший допис, у якому йдеться про те, що безпека і здоров'я людей є пріоритетом. І компанія поважає позицію Кабміну та буде дотримуватися карантинних заходів, хоча з усіма й не згодна.

Не згодні й дотримуватися Не будуть. Це вже позиція низки українських мерів! Навіть не чекаючи на оголошення міністрами локдауну - львівський міський голова - пішов на випередження. Напередодні він і на мітинг рестораторів вийшов, і саму карантинну ідею назвав дурницею. Андрій Садовий погрожує судом і каже: для туристичного Львова локдаун вихідного дня - це фінансовий нокаут.

Андрій Садовий, міський голова Львова:

На мою думку, це не зовсім продуманий крок. Якщо хочете рятувати життя, то перше помагайте медицині як це робиться в закладах в світі і помагайте бізнесу. Якщо є маленький магазин і там працює чоловік і жінка і ми говоримо давайте ми його закриємо, то за які кошти вони будуть сплачувати за квартиру, за газ воду.

Після Львова почався просто антикарантинний челендж мерів. Очільники Миколаєва, Черкас, Рівного, Слов'янська, Мукачева, Ужгорода... Всі повстали проти карантину. Аргументи у всіх приблизно однакові: для бізнесу й місцевих бюджетів - це удар, а на державну допомогу надії немає.

Приміром, у Черкасах місто виділило на боротьбу з COVID-19 понад 100 мільонів гривень. Із центру отримали лише не повні два, каже мер.

Анатолій Бондаренко, міський голова Черкас:

Закривається фактично малий і середній бізнес. Ми можемо не виплатити надбавки, зарплати нашим лікарям, вчителям, працівникам комунальних підприємств. Ви знаєте, більшої дурні ніж карантин вихідного дня я не бачив.

Очільник Рівного в заявах не такий різкий. Каже: про карантин вихідного дня подумають. Але не раніше понеділка.

Володимир Хомко, міський голова Рівного:

Чекаємо сьогодні селекторної наради в обласній адміністрації. Після того, проведемо свою комісію. Наша комісія буде в понеділок.

Не закривати місто на карантин у ці вихідні - обіцяє і мер прифронтового Слов'янська. Бо це - фінансове лихо не лише для місцевих бізнесменів. А й для жителів навколишніх сіл. Бо для них вихідні - єдиний час для закупів.

Вадим Лях, міський голова Слов'янська:

Для сельськой местности, для людей живущих в наших пригородах единственная возможность посетить город и скупиться по товарам первой необходимости и в том числе и продуктами, а так же продать излишки продуктов на рынке, является только суббота и воскресение.

Не ухвалювали жодних рішень щодо карантину вихідного дня й в Одесі. У прес-службі мерії кажуть: поки місто житиме за правилами помаранчевої зони. Зрештою, як і вся Україна. А вже з цієї суботи, за ініціативою уряду, у вихідні країна має жити в режимі локдауну. Коли, нагадаю, дозволено працювати лише продуктовим крамницям, аптекам, ветеринарним магазинам та АЗС.