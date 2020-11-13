В пятницу, 13 ноября, глава украинской делегации на переговорах по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Минские договоренности являются политической петлей на шее Украины.

Комплекс мероприятий, который подписали в 2015 году во времена Петра Порошенко, является огромной ошибкой. Это политическая петля на шее Украины и один из тормозов, который везде и во всем мешает нам принимать решения.

Он привел пример вчерашней встречи ТКГ.

Они повторяли одно и то же, что, мол, Украина меняет философию и порядок Минских договоренностей. Что там записаны сначала выборы, а потом граница, а Украина хочет наоборот. А дальше они не хотят слушать меня о том, что этот комплекс мер был подписан в очень сложных условиях, продолжались военные действия. Но факт остается фактом.

"Как избавиться от этого главного пункта? Сейчас они нам суют в глаза этот документ. Но я им говорю, что это не единственный документ, который был принят в Минском процессе, Нормандском формате. Принято много документов, поэтому надо брать весь комплекс решений, а не акцентировать на одном пункте о выборах и границе", - пояснил Кравчук.

Вместе с тем, по его словам, в ТКГ обсуждали возможные компромиссы.

Есть, например, идея, что, возможно, не всю границу сначала передавать под контроль Украины, возможно, вместе с силами ОБСЕ. Есть много вариантов, но главный принцип - нельзя провести выборы по украинскому закону на территории, где нет ни грамма украинского.

При этом он отметил, что для проведения местных выборов на Донбассе 31 марта 2021 года нужно принять несколько законов, в частности, об особенностях выборов в ОРДЛО.

Только приняли закон, уже можно готовиться к выборам - февраль, март и часть января. Времени хватает. И это не сегодня готовится. Мы это делаем не с чистого листа. Уже есть наработки, принимается закон, готовятся выборы.

Кроме того, необходимо принять законы о демилитаризации и амнистии, добавил Кравчук.

Ранее Кравчук назвал предпосылку для встречи Зеленского и Путина.