Известного российского шоумена и актера Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом. Он находится в одной из московских больниц. Артист вышел на связь и сделал пост о самочувствии в своем Instagram.

Так, опубликованное видео Сергей подписал словами:

Спасибо за лестницу! Все будет хорошо! Всем здоровья и терпения!

При этом медики зафиксировали у Сергея Светлакова небольшое поражение легких. Однако в целом состояние актера стабильно.

Ранее доктор Комаровский назвал главную странность COVID-19.

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