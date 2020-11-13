Сергея Светлакова госпитализировали: что известно о состоянии артиста [ Редактировать ]
Известного российского шоумена и актера Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом. Он находится в одной из московских больниц. Артист вышел на связь и сделал пост о самочувствии в своем Instagram.
Так, опубликованное видео Сергей подписал словами:
Спасибо за лестницу! Все будет хорошо! Всем здоровья и терпения!
При этом медики зафиксировали у Сергея Светлакова небольшое поражение легких. Однако в целом состояние актера стабильно.
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