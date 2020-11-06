У жены Леонида Ярмольника обнаружили коронавирус. Ее госпитализировали с двусторонней пневмонией. Об этом сообщает Mash.

Дизайнер и художник по костюмам Оксана Ярмольник заболела 25 октября.

Изначально женщина пыталась лечиться дома, но ее состояние осложнилось, врачи приняли решение о госпитализации.

Уже при осмотре выяснилось, что у Оксаны двусторонняя пневмония (все из-за ковида). Сейчас она под наблюдением, болезнь протекает тяжело.

Ранее доктор Комаровский назвал главную странность COVID-19.

Читайте также, в Украине "упала" загруженность коронавирусных больниц. Всего в Украине введено в эксплуатацию 37 268 больничных койко-мест для лечения коронавируса.