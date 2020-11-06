"Болезнь протекает тяжело.": жену Ярмольника госпитализировали [ Редактировать ]
У жены Леонида Ярмольника обнаружили коронавирус. Ее госпитализировали с двусторонней пневмонией. Об этом сообщает Mash.
Дизайнер и художник по костюмам Оксана Ярмольник заболела 25 октября.
Изначально женщина пыталась лечиться дома, но ее состояние осложнилось, врачи приняли решение о госпитализации.
Уже при осмотре выяснилось, что у Оксаны двусторонняя пневмония (все из-за ковида). Сейчас она под наблюдением, болезнь протекает тяжело.
Ранее доктор Комаровский назвал главную странность COVID-19.
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