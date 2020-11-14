Украина поддержала предложение немецкой стороны организовать работу экспертных групп советников лидеров стран-участниц Нормандского формата для ускорения работы над Планом действий по Донбассу. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Безусловно, на следующей неделе наши представители готовы быть в Берлине для того, чтобы продолжить работу над документом",- отметил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, будет полезным продолжение работы как в формате Трехсторонней контактной группы (ТКГ), так и в Нормандском формате.

Как отметил внешнеполитический советник президента Франции Эммануэль Бонн, наработка единого документа позволит сторонам достичь прогресса в переговорах в рамках ТКГ.

"Российская сторона согласилась с необходимостью активизации работы ТКГ. Наряду с рассмотрением плана совместных шагов участников ТКГ по выполнению Минских договоренностей это указывает на возможность ускорения работы группы по всем направлениям, прежде всего в гуманитарном", - сообщили в Офисе президента Украины.

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