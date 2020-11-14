Израильская технологическая компания Noveto Systems создала устройство, способное передавать звук в ушную раковину без использования наушников. Об этом сообщает Associated Press.

Ощущения от прослушивания просто невероятные: трехмерный звук "настолько близок, что кажется, будто он внутри ушей, а также спереди, над и сзади них".

Отмечается, что новейшая технология способна определять местоположение и положение ушной раковины и способна безошибочно отправлять туда ультразвуковые волны. Устройство во время работы может переключаться как в стереофонический, так и в трехмерный режимы.

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