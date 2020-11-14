Американская компания United Launch Alliance запустила ракету-носитель Atlas V со спутником NROL-101, принадлежащий Национальному управлению военно-космической разведки США. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Цели, орбита, размер и другие характеристики спутника, стоимость которого оценивается в миллиард долларов - не сообщается.

Отмечается, что аппарат является радиоэлектронным разведчиком.

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