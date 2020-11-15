О пользе тыквенных семян до сих пор было известно мало. Но диетологи изучили исследования ученых на эту тему. По этим данным, 30 г семян тыквы содержат около 150 ккал, 15 г полезных жиров, и 8-10 г растительного белка. Рассказываем, какие ещt есть плюсы у семян тыквы, и как включить их в свой рацион, передает newsyou.info.

Семена тыквы богаты минералами. Например, магнием. Магний улучшает настроение и сон. Марганец важен при производстве коллагена, поэтому без него у вас не будет здоровой кожи и костей. Медь придаёт энергии, а железо помогает доставлять кислород в клетки. Цинк поддерживает иммунитет, красоту кожи и остроту зрения. Всего одна порция тыквенных семечек обеспечивает от 14 до 42% суточной потребности в этих веществах.

А именно каротиноидов и витамина Е. Антиоксиданты снимают воспаления в организме, и благодаря этому предотвращают заболевания. В тыквенных семечках много полезных жиров. Это один из лучших растительных источников омега-3. Они защищают организм от сердечных заболеваний, снижают риск склерозирования артерий и уменьшают воспаления.

Семена тыквы помогают контролировать уровень сахара в крови. Исследования показывают, что этот продукт помогает избежать развития диабета 2-го типа и уменьшает риск осложнений. Все благодаря тому, что семечки улучшают регуляцию инсулина и защищают органы от последствий болезни, укрепляют иммунную систему.

Семенами тыквы можно посыпать практически любые блюда: от овсянки до тортов и пирожных. А масло из них можно добавлять в коктейли, йогурт, каши, десерты. Только не пытайтесь на нем жарить - такое масло не переносит высоких температур.

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