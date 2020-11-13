Правильно подобранный рацион способен укрепить не только физическое, но и психическое здоровье. Специалисты назвали продукты, которые избавляют от симптомов депрессии и поднимают настроение.

Употребление в пищу жирной рыбы, такой как форель, лосось, скумбрия, свежий тунец и сардины, помогает облегчить симптомы депрессии. Омега - 3 в их составе полезные для здоровья мозга, передает lenta.ua.

Читайте также Какой знак зодиака самый депрессивный

Недавнее исследование показало, что люди, потребляющие большое количество рыбы, менее склонны испытывать депрессию. В список богатых омега-3 продуктов также включены орехи.

Бобы являются отличным источником белка и клетчатки, которые помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови, говорят врачи. Они также содержат фолат, витамин группы В, который помогает в производстве клеток крови. При этом бобы также могут избавить от симптомов депрессии и поднять настроение.

Кроме того, в список продуктов, которые "выгоняют" не только лишний сахар, но и симптомы депрессии, включенные семян льна, индейка и куриное мясо, брюссельская капуста и шпинат.

Ранее мы писали о том, что медики назвали самый полезный продукт в мире.