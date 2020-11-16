В Верховной Раде зарегистрировали постановление об отмене карантина выходного дня. Соответствующую рекомендацию парламент предоставляет Кабинету министров.

Об этом заявила исполняющая обязанности главы ВР Елена Кондратюк в ходе заседания согласительного совета парламента.

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"Кабинет министров прибегнул к так называемым неоднозначным решениям, которые ставят многих граждан в безвыходное положение. Именно поэтому было сегодня зарегистрировано тоже под моим руководством специальное постановление №4381 о рекомендации отменить карантин выходного дня правительству", - отметила она.

Авторами документа являются нардепы Елена Кондратюк, Давид Арахамия, Ярослав Железняк, Александр Корниенко, Юрий Бойко, Ирина Геращенко.

Ранее сообщалось, что в Украине начал действовать карантин выходного дня.

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