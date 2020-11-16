Санта Клаус передав передріздвяне вітання з Мертвого моря. Казковий дідусь з білою бородою, в червоному кожусі - привіз човником ялинку і похлюпався у солоній воді. На радість витріщакам та відеооператорам.

Таку незвичайну акцію влаштувало міністерство туризму Ізраїлю. Щоб покращити настрій громадянам на тлі невеселих коронавірусних новин, а також нагадати, що Ізраїль - колиска християнства і вшановує його традиції.