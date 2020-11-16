Санта Клаус навідався до Ізраїлю [ Редактировать ]
Санта Клаус передав передріздвяне вітання з Мертвого моря. Казковий дідусь з білою бородою, в червоному кожусі - привіз човником ялинку і похлюпався у солоній воді. На радість витріщакам та відеооператорам.
Таку незвичайну акцію влаштувало міністерство туризму Ізраїлю. Щоб покращити настрій громадянам на тлі невеселих коронавірусних новин, а також нагадати, що Ізраїль - колиска християнства і вшановує його традиції.
Хо-хо-хо, з Різдвом Христовим вас із Мертвого моря! Бажаю вам здоров'я та безпеки в цій божевільній ситуації, у якій ми опинилися через COVID-19!
по теме
Музей "Полювання на відьом" проливає світло на те, як страх перед магією призвів до переслідувань у Європі в 16-17 століттях. Хоча сьогоднішні датські діти з радістю перевбираються у відьом та чаклунів на Хеллоуїн, на той час жителі були дуже релігійними та забобонними
Санта Клаус передав передріздвяне вітання з Мертвого моря. Казковий дідусь з білою бородою, в червоному кожусі - привіз човником ялинку і похлюпався у солоній воді. На радість витріщакам та відеооператорам.
История и символ дня доброты
Згідно з японським законодавством, трон можуть успадковувати лише чоловіки. Тому єдина донька Нарухіто - принцеса Айко - не має на це права
Чтоо же принято и что не принято делать в этот вечер и как его лучше провести, чтобы никому не навредить