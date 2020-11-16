В понедельник, 16 ноября, мэр Киева Виталий Кличко из-за ситуации с коронавирусом в Киеве просит Кабинет министров усилить контроль самоизоляции больных COVІD-19 и контактных лиц. Он также считает, что система "Дій вдома" не работает должным образом.

Об этом он заявил на брифинге.

По его словам, сегодня на селекторном совещании с премьер-министром Денисом Шмыгалем поднимался вопрос усиления контроля самоизоляции, чтобы прекратить волну распространения коронавируса.

"Потому что, к сожалению, система "Дій вдома" не работает, и у нас много примеров, когда инфицированные и контактные лица продолжают ходить на работу, школы и посещают публичные места", - отметил он.

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