Кличко просит усилить контроль больных COVІD-19 [ Редактировать ]
В понедельник, 16 ноября, мэр Киева Виталий Кличко из-за ситуации с коронавирусом в Киеве просит Кабинет министров усилить контроль самоизоляции больных COVІD-19 и контактных лиц. Он также считает, что система "Дій вдома" не работает должным образом.
Об этом он заявил на брифинге.
По его словам, сегодня на селекторном совещании с премьер-министром Денисом Шмыгалем поднимался вопрос усиления контроля самоизоляции, чтобы прекратить волну распространения коронавируса.
"Потому что, к сожалению, система "Дій вдома" не работает, и у нас много примеров, когда инфицированные и контактные лица продолжают ходить на работу, школы и посещают публичные места", - отметил он.
Читайте также последнюю статистику о больных коронавирусом в Украине.
по теме
Такое возможно при введении полного локдауна
В понедельник, 16 ноября, стало известно, что умер новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой
Накануне в Украине ввели новые карантинные ограничения
Во время его действия на выходных - с 14 по 30 ноября не будет работать ничего
Кабмин может ввести полный локдаун в стране