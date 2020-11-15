Ученые рассказали, как изменился коронавирус с начала пандемии [ Редактировать ]
Источник: MedicalXpress
Вирус SARS-CoV-2 мутировал и стал быстрее распространяться быстрее по миру. Об этом сообщает MedicalXpress со ссылкой на статью в журнале Science.
Ученые из Университета Северной Каролины изучили новый штамм вируса, который появился в Европе и получил название D614G. Он уже стал самым распространенным в мире.
Оказалось, что он передается и размножается быстрее, чем оригинальный штамм китайского происхождения.
Вместе с тем новый штамм не утяжеляет течение заболевания и он более чувствителен к вакцинам и препаратам на основе антител.
Исследователи считают, что штамм D614G увеличивает способность белка-шипа открывать клетки для проникновения вируса. Это также открывает путь к уязвимому ядру вируса антителам, которые содержатся в разрабатываемых вакцинах.
Как сообщали "Подробности", за минувшие сутки в Украине выявили 10 681 новых случаев коронавирусной инфекции, 95 человек умерли.
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