Коронавирус мутировал и стал менее летальным Источник: MedicalXpress

Вирус SARS-CoV-2 мутировал и стал быстрее распространяться быстрее по миру. Об этом сообщает MedicalXpress со ссылкой на статью в журнале Science.

Ученые из Университета Северной Каролины изучили новый штамм вируса, который появился в Европе и получил название D614G. Он уже стал самым распространенным в мире.

Оказалось, что он передается и размножается быстрее, чем оригинальный штамм китайского происхождения.

Вместе с тем новый штамм не утяжеляет течение заболевания и он более чувствителен к вакцинам и препаратам на основе антител.

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Исследователи считают, что штамм D614G увеличивает способность белка-шипа открывать клетки для проникновения вируса. Это также открывает путь к уязвимому ядру вируса антителам, которые содержатся в разрабатываемых вакцинах.

Как сообщали "Подробности", за минувшие сутки в Украине выявили 10 681 новых случаев коронавирусной инфекции, 95 человек умерли.