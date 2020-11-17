Вступление Украины в НАТО: в США сделали заявление [ Редактировать ]
Украина на пути интеграции в НАТО должна пройти через несколько вызовов. Основные из них - это российская агрессия и борьба с коррупцией.
Об этом на онлайн-форуме "Реанимационного пакета реформ" заявила временный поверенный в делах США Кристина Квин.
По ее словам, преодоление этих вызовов позволит Украине полностью пройти путь евроантлантической интеграции.
"Прежде всего, это внешние вызовы. Украина борется с российской агрессией на нескольких фронтах - оккупация Крыма, вооруженный конфликт на Донбассе, кибератаки и дезинформация. Второй вызов - борьба с коррупцией. И оба вызова являются весомыми", - заявила Квин.
Ранее глава МИД Литвы заявил, что вопрос Крыма мешает Украине на пути к вступлению в НАТО.
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