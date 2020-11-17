Коронавирус "отпустил" в строй двух игроков сборной Украины [ Редактировать ]
Футболисты сборной Украины по футболу Жуниор Мораес и Сергей Кривцов вернулись в состав команды после карантина. Об этом сообщает Tagesan Zeiger.
Игроки получили свободу перемещений, несмотря на положительные тесты на коронавирус. Данное решение основывается на том, что ранее Мораес и Кривцов уже перенесли коронавирус в донецком Шахтере.
Отмечается, что остальные члены команды остались "закрытыми" на карантин в своих отельных номерах по решению врача кантона Люцерн из-за вспышки коронавируса в команде.
Напомним, из-за обнаруженных случаев коронавируса в составе сборной Украины, игроков изолировали, а матч с Швейцарией отменили.
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