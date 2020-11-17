Чтобы избежать неприятных последствий для пищеварительной системы, специалисты рекомендуют избегать употребления некоторых продуктов сразу после пробуждения. К последним относятся цитрусовые, в частности, апельсины, передает newsyou.info.

Такие фрукты как гуава, мандарины и апельсины, могут увеличить выработку кислоты в кишечнике, увеличивая риск развития гастрита и язвы желудка, а также провоцируя их обострение, если заболевания уже есть.

Кроме того, высокая доза клетчатки в сочетании с фруктозой может замедлить работу пищеварительной системы. В этом случае рекомендуется заменить цитрусовые на арбуз, который на 90% состоит из воды, или низкокалорийные и богатые питательными веществами каши. Сегодня их разнообразие позволяет выбрать вкусные и одновременно полезные.

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