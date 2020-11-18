Новий коронавірусний рекорд у світі за минулу добу від недуги померли 10 з половиною тисяч людей. А кількість інфікованих за минулий тиждень зросла майже на 4 мільйони.

Це найвищий показник від початку пандемії, повідомляє ВООЗ. На сьогодні загальне число хворих на Ковід - 56 мільйонів. Близько сорока мільйонів одужали.

Померли майже мільйон триста сорок тисяч людей. Найбільше летальних випадків у США, Бразилії, Індії та Мексиці.