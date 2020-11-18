Пандемія коронавірусу побила новий світовий рекорд [ Редактировать ]
Новий коронавірусний рекорд у світі за минулу добу від недуги померли 10 з половиною тисяч людей. А кількість інфікованих за минулий тиждень зросла майже на 4 мільйони.
Це найвищий показник від початку пандемії, повідомляє ВООЗ. На сьогодні загальне число хворих на Ковід - 56 мільйонів. Близько сорока мільйонів одужали.
Померли майже мільйон триста сорок тисяч людей. Найбільше летальних випадків у США, Бразилії, Індії та Мексиці.
по теме
Понад 55 мільйонів інфікованих. Мільйон триста померлих. Переповнені лікарні й морги по всьому світу. А все почалося рівно рік тому в багатомільйонному китайському місті Ухань
У Європі - Чехії, Франції, Німеччині, Польщі запроваджують суворий локдаун. А Словаччина та Австрія проводять загальнонаціональне тестування на коронавірус
У світі новий коронавірусний антирекорд. Вірус виявили у понад 660 тисяч людей. Загальне число інфікованих понад 54 мільйони. З них 35 мільйонів уже вилікувалися
Кожна країна постане перед питанням, як розподілити початкові партії вакцини, адже у перші місяці препарат буде у дефіциті
Доправка вакцини стане неабиякою логістичною задачею і потребуватиме близько 8 тисяч літаків типу Boeing