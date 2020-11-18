По состоянию на среду, 18 ноября, ситуация с распространением коронавируса не позволяет ослаблять карантин ни в одной области Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений - на Буковине, в Житомирской и Сумской областях.

с готовностью к ослаблению ограничений - на Буковине, в Житомирской и Сумской областях. По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.

Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев. Среди них наибольший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения: в Черновицкой области - 648,0 (+), в Житомирской области - 647,0 (+), в Сумской области - 633,9 (+).

в Черновицкой области - 648,0 (+), в Житомирской области - 647,0 (+), в Сумской области - 633,9 (+). Самый низкий показатель заболеваемости: в Кировоградской области - 117,2 (+), в Винницкой области - 191,2 (-) и в Луганской области - 193,1 (-).

Ранее сообщалось, что число заболевших коронавирусом в Украине неумолимо растет. Также мы писали о том, что в ВОЗ назвали дату начала поставки вакцин.

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