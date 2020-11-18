Парламент Туреччини схвалив відрядження військових у Азербайджан. Рамки турецької місії, її чисельність і терміни дії - визначить президент країни Реджеп Таїп Ердоган.

Ухвалене рішення спирається на спільну заяву щодо Нагірного Карабаху, а також вимогу Баку про формування спільного центру Туреччини і Росії з моніторингу за режимом припинення вогню.

Раніше у Кремлі заявляли про розбіжності у поглядах Москви і Анкари на способи врегулювання конфлікту в Нагірному Карабаху. А також про те, що турецькі спостерігачі будуть обмежені в мобільності на території невизнаної республіки.