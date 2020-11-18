Ердоган визначить кількість військових для відправки до Азербайджану [ Редактировать ]
Парламент Туреччини схвалив відрядження військових у Азербайджан. Рамки турецької місії, її чисельність і терміни дії - визначить президент країни Реджеп Таїп Ердоган.
Ухвалене рішення спирається на спільну заяву щодо Нагірного Карабаху, а також вимогу Баку про формування спільного центру Туреччини і Росії з моніторингу за режимом припинення вогню.
Раніше у Кремлі заявляли про розбіжності у поглядах Москви і Анкари на способи врегулювання конфлікту в Нагірному Карабаху. А також про те, що турецькі спостерігачі будуть обмежені в мобільності на території невизнаної республіки.
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