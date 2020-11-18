Уровень антител к коронавирусу у мужчин снижается быстрее, чем у женщин. К такому выводу пришли ученые Страсбургского университета во Франции, сообщает The Guardian.

Исследователи в течение полугода наблюдали за 308 сотрудниками больниц, у которых был подтвержденный положительный тест на COVID-19. Большинство пациентов имели легкую форму заболевания.

При втором отборе образцов уровни антител (включая нейтрализующие белки, предназначенные для предотвращения прикрепления вируса к клеткам человека) у мужчин упали сильнее, чем у женщин, независимо от возраста.

Ученые предполагают, что уровни антител против вируса, вызывающего коронавирус, у мужчин снижаются быстрее, чем у женщин. Это открытие может иметь значение при создании вакцин от COVID-19.

Ранее было доказано, что женщины более склонны к заражению новым вирусом, но у мужчин вдвое вероятность смерти.

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Понимание иммунитета к коронавирусу далеко не полное. хотя антитела, генерируемые В-клетками, являются ключом к защитному арсеналу человека, они не единственное оружие, используемое иммунной системой. Не менее важны Т-клетки, которым поручено стимулировать производство В-клеток, а также уничтожать респираторные клетки, в которых обитает вирус.

Как сообщали "Подробности", за последние сутки COVID-19 диагностирован еще у 12 496 украинцев, 256 человек умерли.