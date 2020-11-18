Європейський суд із прав людини повідомив про лякаючу статистику [ Редактировать ]
В Україні проблеми з правами громадян. Це випливає зі статистики, яку оприлюднив Європейський суд із прав людини.
Згідно з цими даними, наша держава - третя за кількістю позовів проти неї. І поступається лише Туреччині та Росії.
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