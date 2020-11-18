В Україні проблеми з правами громадян

В Україні проблеми з правами громадян. Це випливає зі статистики, яку оприлюднив Європейський суд із прав людини.

Згідно з цими даними, наша держава - третя за кількістю позовів проти неї. І поступається лише Туреччині та Росії.