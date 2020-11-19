Грузинское правительство приняло решение ужесточить карантин. Агентство гражданской авиации Грузии продлило запрет на осуществление международных авиарейсов. Он будет действовать до 1 января 2021 года. Об этом в среду, 18 ноября, сообщает avianews.

Ограничение не будет распространяться на прямые международные рейсы между международным аэропортом Тбилиси и аэропортами Мюнхена, Парижа, Риги, Дохи, Варшавы, Афин, Амстердама, Вены, Берлина и Милана.

Запрет также не будет действовать на прямые авиарейсы между Международным аэропортом Кутаиси и аэропортами Риги, Катовице, Вильнюса и Дортмунда.

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Напомним, что Грузия ввела запрет на международные авиарейсы в марте.

В августе страна восстановила прямое регулярное авиасообщение с Германией, Латвией и Францией. В грузинскую столицу выполняют рейсы авиакомпании Lufthansa, Air France и Air Baltic.

Напомним, что на прошлой неделе Pfizer объявил об успешных испытаниях своей вакцины от коронавируса. Ее эффективность оценивается в 90%.