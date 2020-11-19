Грузия запретила международные авиарейсы до 2021 [ Редактировать ]
Грузинское правительство приняло решение ужесточить карантин. Агентство гражданской авиации Грузии продлило запрет на осуществление международных авиарейсов. Он будет действовать до 1 января 2021 года. Об этом в среду, 18 ноября, сообщает avianews.
Ограничение не будет распространяться на прямые международные рейсы между международным аэропортом Тбилиси и аэропортами Мюнхена, Парижа, Риги, Дохи, Варшавы, Афин, Амстердама, Вены, Берлина и Милана.
Запрет также не будет действовать на прямые авиарейсы между Международным аэропортом Кутаиси и аэропортами Риги, Катовице, Вильнюса и Дортмунда.
Напомним, что Грузия ввела запрет на международные авиарейсы в марте.
В августе страна восстановила прямое регулярное авиасообщение с Германией, Латвией и Францией. В грузинскую столицу выполняют рейсы авиакомпании Lufthansa, Air France и Air Baltic.
Напомним, что на прошлой неделе Pfizer объявил об успешных испытаниях своей вакцины от коронавируса. Ее эффективность оценивается в 90%.
по теме
Власть готовит для украинского бизнеса законодательные стимулы на случай введения жесткого карантина в Украине
Виборча система нова, а методи махінацій старі. Під час місцевих виборів правоохоронці та громадські активісти реєстрували тисячі порушень
Пілотований космічний корабель Crew Dragon успішно пристикувався до Міжнародної космічної станції
Скасувати запроваджений урядом "карантин вихідного дня" хочуть нардепи на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради. Відповідний проєкт постанови у парламенті зареєстрували напередодні
Проти виконкому Івано-Франківської міськради відкрили кримінальне провадження. Звинувачують у нехтуванні постановою уряду "про карантин вихідного дня"