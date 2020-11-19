"Локдаун можно избежать при одном условии" - ВОЗ [ Редактировать ]
Страны Европы могут избежать введения режима изоляции. Но только при условии, что большинство жителей будут соблюдать масочный режим.
Об этом глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге заявил на пресс-конференции.
Отметим, что за прошедшую неделю половина случаев коронавируса пришлась на европейский континент. Ситуации в странах Европы сложная, правительства государств усиливают карантин и даже вводят полные локдауны.
"Введения локдаунов можно избежать, я придерживаюсь позиции, что локдауны - это крайние меры. Если использование масок достигнет 95%, необходимости в карантинах не будет", - заявил Клюге.
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