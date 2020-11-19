Стало известно, кто набрал большинство голосов во втором туре выборов мэра Луцка Источник: Facebook

Во втором туре выборов мэра Луцка победу одержал Игорь Полищук (на фото в очках - ред.). Об этом сообщает Гражданская сеть "Опора".

За кандидата от партии "За будущее" отдали свой голос 24 355 избирателей. Таким образом Полищук обошел своего оппонента самовыдвиженца Богдана Шибу (19 093 голосов) на 5 тысяч голосов.

Еще 1158 бюллетеней были признаны недействительными.

По состоянию на 19 ноября Луцка ТИК пока официально не объявила результатов выборов.

Напомним, что на повторном голосовании, которое состоялось 15 ноября, в Каменец-Подольском победил "свободовец" Михаил Поситко, а в Украинке Киевской области - кандидат от "Евросоидарности" Александр Туренко.

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22 ноября второй тур выборов мэра состоится в Днепре, Кривом Роге, Славянске, Дрогобыче, Ужгороде, Броварах, Бердянске, Полтаве, Львове, Ровно, Николаеве, Черкассах.

Как сообщалось, мэр Кривого Рога Юрий Вилкул снялся со второго тура выборов.