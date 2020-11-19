Выборы мэра Луцка: кто победил [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Во втором туре выборов мэра Луцка победу одержал Игорь Полищук (на фото в очках - ред.). Об этом сообщает Гражданская сеть "Опора".
За кандидата от партии "За будущее" отдали свой голос 24 355 избирателей. Таким образом Полищук обошел своего оппонента самовыдвиженца Богдана Шибу (19 093 голосов) на 5 тысяч голосов.
Еще 1158 бюллетеней были признаны недействительными.
По состоянию на 19 ноября Луцка ТИК пока официально не объявила результатов выборов.
Напомним, что на повторном голосовании, которое состоялось 15 ноября, в Каменец-Подольском победил "свободовец" Михаил Поситко, а в Украинке Киевской области - кандидат от "Евросоидарности" Александр Туренко.
Геннадий Труханов переизбран мэром Одессы, а новым мэром Херсона стал Игорь Колыхаев. Мэр Кривого Рога Юрий Вилкул снялся со второ
22 ноября второй тур выборов мэра состоится в Днепре, Кривом Роге, Славянске, Дрогобыче, Ужгороде, Броварах, Бердянске, Полтаве, Львове, Ровно, Николаеве, Черкассах.
Как сообщалось, мэр Кривого Рога Юрий Вилкул снялся со второго тура выборов.
по теме
Адміністративний тиск, фальсифікації та чорний піар. Другий тур виборів міського голови в Одесі відзначився численними порушеннями і брудними схемами. Про це заявляють в опозиції
Представителя "Евросолидарности" Туренко признали избранным мэром Украинки
Мэром Каменец-Подольского объявили "свободовца" Поситка
Игорь Колыхаев победил с результатом 63,59%
По состоянию на 13:00 явка избирателей составила 10,78%