В четверг, 19 ноября, президент Украины Владимир Зеленский в больнице "Феофания", где проходит лечение от коронавируса, провел видеовстречу с послами стран Большой семерки (G7) и Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба его Офиса.

К разговору также присоединились глава Офиса президента Андрей Ермак и директор НАБУ Артем Сытник.

Встреча была посвящена вопросам выхода из кризиса, который вызвал своими последними решениями Конституционный суд, функционированию НАБУ и проведению эффективной судебной реформы.

Я категорически не воспринял недавнее решение Конституционного Суда об отмене части положений антикоррупционного законодательства. Оно фактически "обнулило" всю систему борьбы с коррупцией.

Он отметил, что первоочередной задачей украинской власти было обеспечить непрерывную деятельность антикоррупционных органов и восстановить работу системы электронного декларирования.

Глава государства напомнил, что недавно по этому вопросу имел подробную беседу с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио, который предложил экспертизу комиссии в этой сложной ситуации.

Зеленский представил конкретные шаги для выхода из конституционного кризиса. Среди них - восстановление к концу года уголовной ответственности за ложь в декларациях, возвращение всех контрольных функций в НАПК и решения вопроса Конституционного суда.

Отдельно он подчеркнул, что перед украинской властью стоит более стратегическая задача - реформа судебной системы.

Послы G7 отметили, что поддерживают усилия президента для реализации судебной реформы. Также дипломаты полностью поддержали реакцию украинской власти на решение Конституционного суда.

Стороны согласились, что нужно обеспечить процедуру честного и прозрачного отбора новых судей КСУ.

Отдельно участники обсудили угрозы, стоящие перед НАБУ через решение Конституционного суда.

Решение Конституционного Суда не отменяет факт создания и функционирования НАБУ, не ограничивает работу детективов НАБУ и не ставит под сомнение статус НАБУ как правоохранительного органа. Мы гарантируем, что после 16 декабря директор НАБУ будет оставаться на должности.

Напомним, что у президента рассматривают введение комендантского часа для снижения темпов распространения COVID-19.

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