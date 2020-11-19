Мужчина пьяным сел за руль, из-за чего погибла женщина Источник: spdblotter.seattle.gov

Роман Бузулук, ставший виновником смертельного ДТП в Луцке, который является мужем спикера полиции Волынской области, покончил с собой. Об этом сообщает ВолиньРost.

5 октября мужчина внес залог в размере 168 160 гривен и вышел из-под стражи. Он уехал в поселок Главное Любомльского района Волынской области, где наложил на себя руки. Бузулук из ружья выстрелил себе в грудь.

Напомним, вечером 27 сентября мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем Infiniti-QX50, на улице Потебни в Луцке нарушил правила дорожного движения и протаранил автомобиль Volkswagen Passat B6.

В результате ДТП погибла 47-летняя женщина - пассажирка легковушки. Еще одну женщину доставили в больницу с травмами.

Ранее сообщалось, что в Киеве покончил с собой преподаватель ВУЗа.