Покончил с собой супруг спикера волынской полиции, устроивший смертельное ДТП (фото) [ Редактировать ]
Источник: spdblotter.seattle.gov
Роман Бузулук, ставший виновником смертельного ДТП в Луцке, который является мужем спикера полиции Волынской области, покончил с собой. Об этом сообщает ВолиньРost.
5 октября мужчина внес залог в размере 168 160 гривен и вышел из-под стражи. Он уехал в поселок Главное Любомльского района Волынской области, где наложил на себя руки. Бузулук из ружья выстрелил себе в грудь.
Напомним, вечером 27 сентября мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем Infiniti-QX50, на улице Потебни в Луцке нарушил правила дорожного движения и протаранил автомобиль Volkswagen Passat B6.
В результате ДТП погибла 47-летняя женщина - пассажирка легковушки. Еще одну женщину доставили в больницу с травмами.
Ранее сообщалось, что в Киеве покончил с собой преподаватель ВУЗа.
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