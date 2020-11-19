У Кривому Розі розгорнувся медичний скандал. Майже весь колектив місцевої лікарні відрядили у вимушену відпустку. Пацієнти залишилися без медичної допомоги. Усе через те, що Нацслужба здоров'я України від жовтня припинила фінансування, бо медзаклад не виконує умов угоди.

Уже третю добу в Криворізькій лікарні № 14 немає ні лікарів, ні медсестер, ні навіть санітарок. 90 відсотків колективу - у відпустці. Приймати пацієнтів у медзакладі нікому.

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Сергієві Теслі терміново потрібна медична допомога. Днями травмував ногу, не може ступити - на милицях ледь дошкутильгав.

Сергій Тесля, житель Кривого Рогу:

Прийшов до лікаря, а його немає, треба їхати аж туди, а мені на роботу сьогодні. От і вся проблема. От як мені поступати, що робити. Як от сюди треба їхати за 15 км?

Щодня по медичну допомогу сюди звертаються до пів сотні жителів Кривого Рогу. Ще в жовтні лікарня приймала пацієнтів з COVID-19. А сьогодні на роботі залишилися кілька медсестер. Вони наглядають за хворими з хоспісного відділення.

Ольга Матюхина, медсестра фізкабінету Криворізької міської лікарні №14:

Там сейчас 2 человека медсестра, санитарочка. Их же надо ы кормить и переодевать, полный уход.

За словами виконувача обов'язків директора Володимира Онищука, проблема в тому, що Національна служба здоров'я припиняє фінансування і надалі може розірвати угоду. Буцімто лікарня не виконала однієї з умов, - ввести у штат двох анестезіологів.

Володимир Онищук, в. о. директора Криворізької міської лікарні №14:

Ни на данный момент, ни в прошлом, данный специалист для работы был не нужен. Больница приложила ряд усилий для того чтобы все таки выполнить требования НСЗУ, но они не привели к успеху.

У Нацслужбі здоров'я налаштовані категорично. Фінансування поновлять лише після виконання всіх вимог угоди.

Наталія Будяк, директорка Східного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України:

Вихід абсолютно один: якщо людина в лікарні, то він в стані середньої тяжкості чи в тяжкому стані. Йому може знадобитися термінова невідкладна допомога. Якщо в лікарні немає цього лікаря, то ми вважаємо, що ця лікарня не може бути безпечною та ефективною для пацієнта. Ми не можемо платити лікарні, яка не є безпечною.

Завтра на сесії міськради лікарні №14 мають виділити фінансову допомогу. У департаменті охорони здоров'я наголошують, через вимоги Нацслужби під загрозою закриття опиняться лікарні по всій області.

Костянтин Мурашко, начальник Управління охорони здоров'я Криворізької міської ради:

Будут выделены деньги. Они будут сняты с ЖКХ и перераспределены на медицину. Лечебные учреждения могут перестать получать финансирования, потому что НСЗУ хочет его прекратить по формальным, скажем так, причинам, по формальным придиркам.

Фінансування з міського бюджету - це лише тимчасове розв'язання проблеми. Якщо Нацслужба здоров'я не досягне порозуміння з керівництвом лікарні, то вже 30 листопада сотня медпрацівників можуть залишитися без роботи, а їхні пацієнти - без медичної допомоги.