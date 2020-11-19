Экс-спикер Рады Андрей Парубий заразился коронавирусом [ Редактировать ]
Андрей Парубий/ Фото: ru.slovoidilo.ua
Народный депутат Украины, экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий заразился коронавирусом. Он ушел на самоизоляцию. Об этом Парубий сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, он чувствует себя хорошо.
"Сообщил об этом всем, с кем контактировал в последние дни. Чувствую себя хорошо, однако полностью самоизолируюсь", - написал он.
Напомним, ранее Зеленский заболел COVID-19.
Также мы писали о том, что больной COVID-19 Разумков рассказал о состояния здоровья.
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