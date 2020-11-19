Народный депутат Украины, экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий заразился коронавирусом. Он ушел на самоизоляцию. Об этом Парубий сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, он чувствует себя хорошо.

"Сообщил об этом всем, с кем контактировал в последние дни. Чувствую себя хорошо, однако полностью самоизолируюсь", - написал он.

Напомним, ранее Зеленский заболел COVID-19.

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